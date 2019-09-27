國民黨總統候選人韓國瑜近來民調下滑，深陷存亡危急之時。但此時，卻傳出總統蔡英文南下訪雲林北港朝天宮消息，由於其董事長蔡咏鍀向來被視為老縣長張榮味人馬，就有媒體報導，小英此舉代表民進黨已開始在布局雲林，雲林又被外界認為是韓國瑜後院，這表示民進黨的陸軍已經動起來，開始慢慢進攻韓國瑜的雲林老巢，

據《上報》報導，小英訪北港朝天宮時，其董事長蔡咏鍀全程陪伴。蔡咏鍀一向被外界視為是張榮味人馬，在去年九合一大選也是力挺雲林縣長張麗善，然而，在韓國瑜成為國民黨總統提名人後，蔡咏鍀的態度似乎和張家不同調，據悉，韓一直希望能和蔡咏鍀會面、爭取支持，但卻始終不得其門而入。

而政論節目主持人劉寶傑在其主持的《關鍵時刻》也評論分析，民進黨空軍到現在都還沒真正對韓國瑜真正出手，不過民進黨的陸軍已經開始動起來。譬如本來跟民進黨關係緊張的北港朝天宮，蔡英文都可進去參訪，蔡咏鍀全程配合，另外就是蔡英文和農田水利會關係緊張，但現在蔡英文也一個一個開始收編。

資深媒體人康仁俊也補充表示，和綠營關係良好的桃園農田水利會會長黃金春，在今年2月因農田水利會官派問題，和民進黨槓上，雙方關係降至冰點。但在9月份時，黃金春卻在一場活動上，說雖然對民進黨有諸多不滿，但2020還是要支持小英連任。一夕之間，豬羊變色。

細究其因，乃是蔡英文在初選底定後，開始針對她之前執政失利的地方，一步一步慢慢清理戰場。當然黃金春的不滿，小英一定會傾聽和解決，據康所述，蔡英文邀請黃致官邸深談，而會挑選官邸之因，就是要讓黃有賓至如歸之感，小英更針對之前施政疏失地方，向黃金春請教，黃的建言，小英更一個筆記一個筆記記下，交代手下一定要細心處理，不要怠慢。小英就是這樣化解地方的反彈。

(中時電子報)