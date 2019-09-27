顏值爆表！國慶金釵服務隊亮相 12:162019/09/27 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 銘傳大學選出25位同學擔任國慶禮賓人員，每位同學都經過嚴格的禮儀訓練，27日記者會中展現訓練成果，他們將在國慶大典上擔任指引及接待，讓貴賓感受到專業及親切的服務。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 銘傳大學選出25位同學擔任國慶禮賓人員，每位同學都經過嚴格的禮儀訓練，27日記者會中展現訓練成果，他們將在國慶大典上擔任指引及接待，讓貴賓感受到專業及親切的服務。（鄧博仁攝） 銘傳大學選出25位同學擔任國慶禮賓人員，每位同學都經過嚴格的禮儀訓練，27日記者會中展現訓練成果，他們將在國慶大典上擔任指引及接待，讓貴賓感受到專業及親切的服務。（鄧博仁攝） 銘傳大學選出25位同學擔任國慶禮賓人員，每位同學都經過嚴格的禮儀訓練，27日記者會中展現訓練成果，他們將在國慶大典上擔任指引及接待，讓貴賓感受到專業及親切的服務。 (中時 ) #國慶 #銘傳 #金釵 也許您會感興趣 推薦閱讀 國慶旅遊旺 旅客行李由海關稽查組辦理 09:522019/09/23 政治 國慶籌委會：今年煙火有現場演奏 16:552019/09/24 政治 國慶煙火屏東施放 長達42分鐘 22:442019/09/24 政治 國民黨109人立國旗 諷民進黨借殼上市 04:102019/09/25 兩岸要聞 台鐵國慶車票賣出35萬張 花東實名制票明開賣 10:562019/09/25 生活 今年參加國慶邦交國最少 蘇嘉全：107國承認台有主權 11:462019/09/25 政治 國慶晚會首移桃園開唱 估計1萬5千人擠爆高鐵站 12:432019/09/25 政治 十一前香港箭拔弩張 反送中示威天天來 13:282019/09/25 兩岸 兩岸史話－劉銘傳調整防務為「重北輕南」 04:092019/09/26 兩岸藝文 兩岸史話－防禦法軍各搞各的 官員好尷尬 04:092019/09/27 兩岸藝文 生活熱門新聞 撿到槍韓柯一起酸 記者反問5字王世堅大結巴 - 生活 奪走賈伯斯命其實是它 10症狀出現是警訊 - 生活 米塔颱風最快今生成 預測路徑曝光 - 生活 是你嗎？「統一發票開獎」7-11千萬兩位、全家千萬1位 - 生活 剛認識就被問年薪太現實？ 教你神回覆一招破解 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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