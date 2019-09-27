銘傳大學選出25位同學擔任國慶禮賓人員，每位同學都經過嚴格的禮儀訓練，27日記者會中展現訓練成果，他們將在國慶大典上擔任指引及接待，讓貴賓感受到專業及親切的服務。（鄧博仁攝）

銘傳大學選出25位同學擔任國慶禮賓人員，每位同學都經過嚴格的禮儀訓練，27日記者會中展現訓練成果，他們將在國慶大典上擔任指引及接待，讓貴賓感受到專業及親切的服務。（鄧博仁攝）

銘傳大學選出25位同學擔任國慶禮賓人員，每位同學都經過嚴格的禮儀訓練，27日記者會中展現訓練成果，他們將在國慶大典上擔任指引及接待，讓貴賓感受到專業及親切的服務。

(中時 )