危老時程獎勵將於明年截止，國家住宅及都市更新中心提醒，案量有可能爆增，相關危老重建案件，如包含財政部國有財產署管有土地及建築物，建議於今年底前，向國家住都中心或國產署提出危老重建案合建申請，及早送件，避免塞車。

國家住都中心表示，危老重建案範圍內，如果有國產署管有的土地或建築物，可由國家住都中心價購後，以地主所有權人身分參與危老重建，以協助危老重建的推動。

為鼓勵所有權人積極整合土地，《都市危險及老舊建築物加速重建條例》規定該條例施行後3年內（2020年5月9日）申請的案件，可再給予基準容積10％的獎勵，但由於落日期限將到，近來國家住都中心接獲200多件危老協參相關諮詢，預期明年時程獎勵截止前，將有大量案件提出申請。

因此，國家住都中心提出參照現行審查人力及所需時間，呼籲有意申請國家住都中心參與危老重建案的民眾，建議於今年底前向國家住都中心或國產署提出申請，以避免獎勵落日前出現關門送件潮，屆時大量案件湧入，造成國家住都中心審查時間延長，影響危老重建案送件時機與權益。相關危老協參問題，可上國家住都中心官網查詢細節。

(中時 )