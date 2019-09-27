台南明年度千億總預算遭議長郭信良退回，台南市長黃偉哲今天溫情喊話，「請議長高抬貴手，以市民為念。」

他說，昨天聽到議長退回市府總預算，除了遺憾以外還是遺憾。由於郭信良目前擔任小英後援總會的會長，黃偉哲則擔任競總主委，府會因預算卡關，是否造成小英總統年底選舉過程，競總跟後援會不和諧甚至意見分歧？黃偉哲說，請郭會長、郭議長把心力放在打選戰，而不是打友軍，「我們都是為了小英嘛，大家都是友軍。把心力放在打選戰會比較好，打友軍就變成親痛仇快。」

黃偉哲表示，總預算案攸關全台南市市民福祉福利，在新年度裡面，議長說台南市舉債額度高，但事實上在六都裡，我們舉債額度是第二低的。還有，其實我們的歲入歲出之所以舉債，不是拿去花錢發放福利，主要目的是做建設，前瞻預算地方配合款31億，還有警消超勤津貼依法編列8億多，加上農路增加1億左右，加起來就50多億，「真的要說一聲冤枉啊大人，請議長明察秋毫。」

他強調，市府並沒有浪費納稅人的錢，也沒有拿預算做人情，因為預算書都已經送到議會，希望議長體恤民眾，因為如果預算退回，明年度施政就沒有辦法開展，許多民眾福利，包括長照、育兒津貼，托幼的、幼托等都沒辦法推動，「還是請議長高抬貴手，以市民為念，以民眾的福祉為念。」

他說，議長退回預算是於法無據的，在預算法或相關的任何法律裡面，議會必須要接受預算，沒有所謂退回的道理，於法沒有一個沒有這樣的道理；且退回預算的理由過度牽強，既然要監督市府，說不能淹水、說路要平，這些很多錢都是中央補助的，一方面要退回預算，一方面又說路不平，這個水會淹，這樣子的作法，我覺得還是請議長以市民為念，以服務市民的權益跟福祉為念，能夠幫忙來如期如質的審查市府的預算，幫忙市府可以做建設，這樣才是對市民最大的幫助。

(中時 )