黃暐瀚提出立法院公報顯示，太平島探勘石油提案，藍綠兩黨立委都支持。（圖／取自黃暐瀚2019-09-26【POP撞新聞】）

近日在太平島挖石油又成為熱燒議題，資深媒體人黃暐瀚也拿出立法院公報顯示，太平島探勘石油根本是當時民進黨、國民黨的共識！

民進黨高雄市議員高閔琳23日質詢時問「挖石油預算在哪裡」？韓國瑜回答「挖石油是誰說的？」

而回顧韓國瑜、陳其邁選舉辯論時僅說「如果開採」太平島石油不要忘了高雄分一杯羹，的確也沒說要挖石油。

另外，資深媒體人黃暐瀚也拿出立法院公報顯示，太平島探勘石油是當時民進黨、國民黨的共識！

根據中央社報導，韓國瑜23日率首長向議會做「109年預算案籌編情形說明」，民進黨市議員高閔琳問「挖石油預算在哪裡」？韓國瑜回答說「高議員我們今天把話說清楚，挖石油是誰說的？」

去年11月19日，「雙雄對決 世紀首辯」2018高雄市長辯論會上說，韓說，自己提出太平島「開」石油被認為天馬行空，但他要說，經濟部已核准中油在當地海域兩次開採，太平島屬高雄旗津，「如果開石油」不要忘了高雄分一杯羹，才可解決高雄財政。

另外，關於太平島挖石油，黃暐瀚在26日【POP撞新聞】直播中拿出立法院公報第101卷第31期的委員會紀錄決議：「為擴大我國石油和天然氣來源並且宣示主權，經濟部和台灣中油公司應立即前往太平島進行地質調查、物理探勘、圖資測量和補給鑽探基地可行性評估。」主席也說，目前兩黨委員都支持這個案子，這個案子主要是鼓勵中油要積極一點，不要放著充滿油氣的地方不去探勘，否則有負國人期待殷殷。

對於此案，提案立委有民進黨的蔡煌瑯、陳唐山、蕭美琴、陳亭妃，國民黨立委有林郁方等人。

(中時電子報)