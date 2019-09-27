屏東大學幼兒教育系與德國柏林應用科學大學合作，引進兒童科學探究課程與教法， 26日舉辦「幼兒科學遊戲設計」專書暨「幼兒托育機構健康安全教保服務資訊系統」成果發表會，德國學者也到場參加，盛讚屏大在推動幼兒科學教育上是「亞洲第一」。

屏東大學於2013年與德國柏林應用科學大學簽訂學術合作交流備忘錄，並與德國Wedekind主持的「兒童科學探究中心」有多項合作方案，如科學探究工作坊、國際研討會、教育部學海築夢及海外實習計畫等。

幼教系教授陳雅鈴及黃麗鳳2017年赴德國柏林考察後，隨即在幼教系建置「幼兒動手玩科學教室」，並獲得教育部經費補助推動「創意科學遊戲設計」課程革新。

26日屏大舉辦行的發表會，屏大校長古源光及副校長林曉雯陪同德國教授，在教室裡和屏大輔導的幼兒園學生一起製作風力車，大家一同玩幼兒製作的風力車，非常開心。Wedekind表示，屏東大學發展幼兒科學探索，並建置以探索為主的的幼兒動手玩科學教室，堪稱「亞洲第一」

幼教系教授唐紀絜研究團隊也同時還發表「幼兒托育機構健康安全教保服務資訊系統」，目前已獲多項專利認證，可提升健康照顧教保品質及機構評鑑能力，作為改善幼兒教保專業品質或健康政策制定的依據。

(中時 )