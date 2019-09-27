昨日（26）高雄市議會進行巿長施政報告與質詢，國民黨市議員邱于軒現場播放大港開唱片段，內容充斥不堪入目汙穢，市長韓國瑜也忍不住大罵「粗俗、下流不堪」。時代力量市議員黃捷卻翻出韓失言過往，痛批兩套標準。

邱于軒在議會現場，播放大港開唱影片。影片中呱吉站在舞台上大爆粗口，甚至辱罵韓國瑜就像男性生殖器「X頭」；內容更不乏當眾脫褲、下體夾筷子、內褲套頭等，邱直言不堪入目，實在無法在議會上播出。

韓國瑜表示自己第一次看到這影片，忍不住痛批：「「我沒有想到會是這麼粗俗、下流不堪，這已經不是藝術了！高雄本地還有很多年輕朋友充滿理想、創意，市府有責任讓他們有個舞台。我已經交代文化局了，加速扶植高雄本地文創事業，要有在地元素的，市府會從旁進行協助！」

黃捷昨日抽到22號，無緣上場質詢韓國瑜，人在場外卻也沒閒著。在臉書發文回嗆：「先不論藝文活動罵髒話是否教壞小孩，我很好奇韓市長在公開場合說『他奶奶的』、『用屁眼看你』是否需要受監督？國民黨議員怎麼不批評？」

不僅如此，黃捷更痛批：「另一位國民黨議員說呱吉的言論侮辱高雄女性，我又想到韓市長說『給一萬個工作就陪睡』、『找高雄所有的漂亮小姐，拋繡球，一分鐘就可以結婚，太興奮了！』真的不能理解國民黨議員看待事情的標準。」

(中時電子報)