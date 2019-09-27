高雄市長韓國瑜近期在議會接受質詢，稱高雄市府推動電競產業，要打造高雄成為電競業首都，但疑似口誤將產業說成千億美金，甚至在質詢時說，高雄年底將舉行電競嘉年華會，但電競業者卻稱，半個月前運動發展局就通知活動已取消。對於種種爭議，韓國瑜今天也作出澄清，要大家耐心看完。

韓國瑜臉書全文如下：

說到電競我們這些老骨頭確實要來了解一下，80年次的幕僚幫我補習，我來跟大家說明，請耐心把文章看完，這也是驅動台灣科技供應鏈的重要關鍵。

我今天提出的高雄發展電競產業，打造高雄成為「電競產業首都」，讓很多人好奇到底是什麼。其實電玩產業在全球的產值已經達到了千億美元，其中的電競產業包含：軟體、硬體、行銷，甚至還包含當紅的遊戲實況直播等等，發展非常多元，是新興產業中發展速度最快的領域之一。

例如，亞馬遜（Amazon）公司在2014 年就以將近10億美元的金額收購了串流直播服務Twitch，顯示整個供應鍊裡面都有很高的產值和市場規模。在七、八年前，國內電競環境還不如現在成熟，電競選手還是個新鮮的名詞，但是當時來自台灣的黑馬戰隊「台北暗殺星」（TPA）便憑藉著自身對電競的喜愛與努力，打破當時不被看好的電競環境，以3：1擊敗韓國勁旅「Azubu Frost」，拿下世界冠軍以及100萬美金的獎金。

而製作商Riot Games 所在於我先前參訪洛杉磯的軟體聚落，已成為矽谷之外最具發展的未來之星。台積電的大客戶輝達，今年也積極佈局7奈米的高階產品。現在，高雄市府將全力推動電競產業鏈，強力支持對於電競開發懷抱夢想的青年朋友，期望為台灣產出更多的世界冠軍。

根據報導美國市場研究公司SuperDate公布全球遊戲8月的市場報告，全球遊戲相關產業消費金額高達84.7億美元，比起去年同期增長了近7%，顯示電玩產業不斷的蓬勃發展當中。而從電玩遊戲中衍生出的電競展業也越來越熱門；在全球好手當中，我們台灣的電競選手經常在世界級比賽中有著相當卓越的成績，例如剛剛拿下2019世界寶可夢大賽（2019 Pokémon World Championships）冠軍的孩子吳比、「2019台中電競嘉年華」冠軍戰隊AHQ Girl’s等，都是我們台灣產出的優秀國際電競人才；這些優秀人才在國際上發光發熱，正需要我們要從各個面向去加強培育。

高雄的未來是要從工業城市轉型，面對產值如此高的電競產業，高雄市會更積極的佈局，全力發展電競產業，讓高雄帶著優勢進入這個產值不斷提升的新興市場。

在我小時候，許多父母親都會跟小孩說，不要打電動，打電動沒前途又耽誤功課，但是時代已經改變，高雄市著眼的是下一代的未來，我們這一代人除了努力打拚，也要為下一代努力，電競產業不論在軟體開發、硬體設備，還是電競選手的人才培育方面，高雄市都希望有機會參與其中，鼓勵北漂青年返家。在十月成立青年局之後，高雄市不僅將全力支持電競產業發展，更期待能將電競比賽與相關活動和高雄在地的產業結合，打造融合電競、青年、高雄多元素的新興產業鏈，讓世界看見台灣，也讓電競在高雄發光發熱。

(中時電子報)