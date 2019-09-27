推特主題標籤和社群媒體正大力鼓吹埃及群眾今天走上街頭，以和平方式訴求總統塞西下台。但當局已經表明，打算動用武力鎮壓。

自從時任軍方首長的塞西（Abdel Fattah al-Sisi）於2013年發動軍事政變奪取權柄以來，表達異議這種事在埃及幾乎消聲匿跡，進行任何形式抗議活動更會陷入極端險境。

英國「衛報」（The Guardian）報導，開羅的非政府組織埃及經濟與社會權利中心（Egyptian Centre for Economic and Social Rights）指出，自從上週末罕見地爆發要求塞西下台的抗議活動以來，已有逾1900人被捕。圍繞塞西和他家族揮霍公帑追求虛榮的貪腐指控，導致數以千計民眾於20日起走上街頭示威。

埃及內政部昨天立場堅定表示，對於任何破壞國家穩定的企圖都會果斷迎擊，絕不手軟。開羅市中心早已戒備森嚴，2011年埃及革命引爆點解放廣場（Tahrir Square）週邊街道上到處可見鎮暴警察、安全機構車輛和便衣警察。

半島電視台（Al Jazeera）報導，安全部隊25日拘押多位重要學者和社會賢達，包括開羅大學（Cairo University）政治學教授、知名專欄作家納法（Hassan Nafaa）。他24日曾發推文說：「繼續讓塞西絕對統治將造成災難，這一點我毫不懷疑。他立刻下台符合埃及的利益。」

在納法被捕之前，曾擔任埃及前軍方參謀總長安楠（Sami Anan）發言人的霍斯尼（Hazem Hosny）遭到羈押。安楠去年試圖與塞西競逐總統大位後被捕。憲法黨（Al-Doustor Party）主席達武德（Khaled Dawoud）也遭到羈押。

分析家和政治人物認為，在窮人和中產階級經濟困境加劇的此刻，掃蕩異議人士作法反映政府的不穩和脆弱。

反對派領袖、曾經角逐總統大位的諾爾（Ayman Nour）說：「逮補行動凸顯這個政權漠視埃及人民，以及它自己有多麼恐懼。」

「因為經濟已經被他搞到一塌糊塗，加上普遍實施政治壓迫，塞西試圖對可能取而代之的重要將領和政治人物傳達清楚訊息。」諾爾指出，在社會經濟情勢持續惡化的前提下，政府採取高壓手法只會增加人民憤怒。既然「恐懼屏障」已經被衝破，他預期將有更多人走上街頭。

目前流亡西班牙的商人兼演員阿里（Mohamed Ali）曾是埃及軍方建築承包商，他月初開始上傳一系列影片，自承因政府貪腐而受益，引爆上週末在不同城巿的小規模示威潮。

阿里說，他的公司阿姆拉克總承包（Amlak for General Contracting）不必經過法定投標過程，就可以得到獲利豐厚的合約，強調軍方和包括第一夫人殷蒂薩（Intissar Amer al-Sisi）在內的塞西親人貪腐成風。他對於自己曾經參與其間深感悔悟。

阿里聲稱，自己幫塞西蓋的富麗堂皇宮殿和豪華酒店，與當前埃及人的赤貧生活形成鮮明對比，而且對方還沒有付款。

在推特上，諸如「挺身而出你不孤單」、「塞西你完蛋了」、「塞西得滾」、「下個星期五」等主題標籤，已吸引數以萬計推文和回推，內容呼籲民眾以和平方式走上街頭要求塞西下台。

好萊塢埃及男星阿瑪威克（Amr Waked）的推特有將近700萬追隨者。他昨天以阿拉伯文發推文說：「塞西註定完蛋了…他完了，支持他的人現在要犯下大錯了。」

他並直接對塞西喊話說：「放聰明點，你這笨蛋。滾，把屬於人民的還給他們。」

(中央社)