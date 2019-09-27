大象也要「十八般武藝」都要會？梅花拳秀功夫！台北市立動物園的動物家族中，平均壽命及智慧都較高的物種，非洲象與亞洲象絕對名列前茅，上個月因為意外幫遊客「撿」回帽子而聲名大噪的非洲象「千惠」，最近竟開始勤練梅花樁？原來這是大象保育員特別設計的行為豐富化道具之一，讓大象多花點時間自行解開謎題。

非洲象「千惠」使用行為豐富化玩具。（台北市立動物園提供）

替自己照養的動物製作玩具、將食物藏起來…，一直是保育員們為豐富動物生活，共同腦力激盪的產品。今年動物園利用10天休園時間，為非洲象的家多製作了一組新的行為豐富化設施，包含梅花樁、百變食槽溝、乾草聚寶牆，搭配原有的輪胎、彈簧等玩具，讓聰明的大象有更多需要「鼻、腦、四肢、身體」協調的玩具，保育員也仔細觀察「美代」和「千惠」使用的情況，好做為修改進階版本的參考。

非洲象「美代」開心享用早餐。（台北市立動物園提供）

非洲象是陸地最大的動物，聰明才智也不在話下，兩隻非洲象中「千惠」比較強勢，只要有新的玩具總是搶先玩，「千惠」甩鼻讓梅花樁快速旋轉，藏在裡面的零食噴出散落在四周，「美代」則是在2根橫樁前後擺動象鼻，裡面的噸重料掉出得較慢，但也不會落太遠。雖然「美代」搶到梅花樁的機會較少，但卻可以直接享受「美代」努力的成果，初階版的梅花樁很快就被姊妹倆破解。

保育員仔細觀察「美代」和「千惠」使用的情況，好做為修改進階版本的參考。（台北市立動物園提供）

難度5顆星的百變食槽溝，「美代」和「千惠」到目前似乎都還沒想到要怎麼拿到裡面的食物。（台北市立動物園提供）

至於難度5顆星的百變食槽溝，「美代」和「千惠」到目前似乎都還沒想到要怎麼拿到裡面的食物，雖然象鼻很靈巧可以拿起小花生，但象鼻伸不進去的地方，即使眼睛看到了也拿不到，類似的玩具亞洲象會用鼻子噴氣推出食物，但百變食槽溝有許多孔洞，難度更高，「美代」和「千惠」正持續摸索中，這正是行為豐富化設施的重要功能。

隨時都有食物的乾草聚寶牆，使用難度4顆星。（台北市立動物園提供）

隨時都有食物的乾草聚寶牆，使用難度4顆星，為了保持食物的品質，同時增加大象使用的難度，乾草聚寶牆不大的開口朝下，大象得用靈巧的象鼻從下方一點一點的拉出乾草，但就跟人一樣，動物也會優先選擇較容易玩耍後取得食物的豐富化設施。

偶爾遊客會因為看到非洲像在吃「大便」而嚇一跳，行為豐富化玩具裡有明明有食物，難道大象還會吃不飽嗎?動物園表示，大象的消化率只有百分之四十，牠們的糞便裡還可以看到紅蘿蔔塊、草、地瓜等，比起想辦法拿到行為豐富化玩具裡的食物，「美代」和「千惠」或許覺得，選擇大便裡百分之六十未消化的食物，更快、更容易呢！

(中時電子報)