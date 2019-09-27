素有「地球之肺」美稱的亞馬遜雨林因乾旱加上人為開發燒墾，7月發生大規模森林大火，造成生態浩劫，影響全球氣候。台灣位處季風氣候區，受到盛行季風的交替、地形的阻隔，每年10月至隔年4月梅雨季節來臨前，正是中南部乾燥季節，也是森林火災的好發期，農委會林務局籲請國人嚴防火警。

林務局表示，根據民國103-107年間統計，台灣每年平均發生41起森林火災，平均森林被害面積約31.4公頃。高風險森林火災區域為中南部山區及沿海保安林，如台中大肚山區、梨山地區、南投魚池鄉及仁愛鄉、嘉義阿里山公路沿線山區、台南玉井區、高雄旗山區、六龜地區以及屏東恆春等區域，發生火災最主要原因是人為用火不慎，顯示多數森林火災仍可避免。

依據《森林法》第34條規定，森林區域及森林保護區內，除非經過許可，不得有引火行為，違反規定者最高可處60萬元罰鍰。至於放火燒毀他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

另外，為鼓勵民眾共同防範森林火災，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高至100萬元；而最先通報森林火災發生者，則發給5千元以下獎金或獎狀。

林務局特別提醒民眾進入森林區域謹記三「不」三「要」，「不」隨意引火、「不」拋棄菸蒂、「不」焚燒垃圾；「要」小心火種、「要」注意用火安全、「要」熟記保林防火專線。若發現森林火災，請儘速撥打免費電話或消防中心，共同防範森林火災，守護森林。

(中時 )