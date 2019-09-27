時代力量在台北市信義南松山提名律師陳雨凡參選，民進黨則徵召市議員許淑華，形成大小綠對決，2人日前達成共識，願先進行民調整合，以匯集各界力量拉下國民黨現任立委費鴻泰為目標，經多次民調，陳雨凡民調落後給許淑華，2人今上午共同舉行記者會，陳雨凡當場宣布退選支持許淑華，盼全力團結該選區抗中保台的力量下架費鴻泰。

許淑華、陳雨凡今上午在民進黨副秘書長林飛帆、無黨籍立委林昶佐等人陪同召開記者會，陳雨凡指出，拉下親中的候選人是她參選的初衷與動力，協調過程體認到，在信義南松山選區必須團結愛台灣、守護台灣的力量，才可能拉下費鴻泰，而且經過這幾個月來與許淑華接觸，發現對方除豐富經歷，對於正義及多元價值理念很堅持，相信一定會對國會帶來改變的力量。

陳雨凡認為，做為好的政治工作者，要和支持者說明理由，用最大誠意與大家溝通，在基礎上互相理解有信任；她強調，做出退選是不容易的決定，接下來將在選區舉辦新願景座談會，向選民解釋決定退選原因，取得支持者諒解，最重要是共同支持許淑華進入國會。

至於下一步，許淑華說，未來會投入團結抗中的位置上繼續努力，2020大選不是只有她一個人的輸贏，而是主權保衛戰，需要整個社會堅定的守護民主價值，讓台灣未來更美好。

許淑華則感謝陳雨凡選擇合作，2人為共同理念堅持努力，守護台灣價值，2020選舉一定要贏，希望結合支持者的力量，齊心拉下親中的立委候選人，希望這樣合作模式能成為好的案例。

(中時 )