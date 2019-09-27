高市民進黨籍議員高閔琳、邱俊憲、簡煥宗昨質詢時，針對韓市府「北漂返鄉」政策批評，質疑勞工局北漂返鄉徵才現場僅有83人投履歷，成效不彰。對此，勞工局長王秋冬無法接受說，這是全國首創擴縣市徵才，成效本來就難以預料，他也為市長韓國瑜叫屈，盼議員少點政治口水，將心比心為北漂返鄉做貢獻。

王秋冬強調，北漂徵才活動同仁規畫多時，難道要重返以往「多做多錯、少做少錯」鄉愿機關文化？他認為議員並未給予韓市長時間回應解釋，將事後提供完整資料供議員充分了解政策作為。

王秋冬指出，韓國瑜選舉公報匡列十大政見中，曾明確指出「北漂返鄉服務」，勞工局作為目前青年就業權責機關，自應設法落實政見，回應數以萬計「北漂們」殷切的期待。經多次內部局務會議討論，終於七月下旬於新北三重辦理「北漂返鄉就博會」。

王秋冬也解釋，這是是第一個縣市採取「跨縣市」形式舉辦徵才活動，效益本就難以評估，但仍勇敢跨出舒適圈嘗試新作法。雖現場投遞履歷為83人次，但初步媒合58人次，初媒率高達78.38％，與過往初媒率大概5、6成的績效相比，顯見求才企業及求職民眾都非常重視本活動。

勞工局指出，尤其在活動宣傳階段，在勞工局自家粉專就有超過2萬人瀏覽，韓市長FB粉絲專頁本次活動訊息按讚數高達3萬4000次，在在說明民眾對於議題關注程度，社群網路高點閱率已顯示市長重視北漂青年回高雄的施政目標，活動「瑕不掩瑜」，相信北漂們能夠感同深受。

另外，勞工局也特設「北漂專台」，自9月18日起在澄清服務中心一樓成立服務專台，以單一窗口提供就業、徵才、學習訓練等三效客製化一案到底的服務，讓北漂朋友享受VIP一對一就業配對服務，目前已有多位民眾申請。

王舉近期一例表示，某位七年級北漂返鄉求職民眾胡先生主動尋求專台服務，因家庭因素北上求學與就業離開高雄近20年，目前父親年事漸高想返鄉就近照料，臨櫃時特別肯定勞工局辦理北漂徵才宣傳，才讓他有一圓心願的衝動。勞工局並不以此自滿，將一一協助有意返鄉的朋友一償所望。

王秋冬重申，或許因為邱俊憲議員求學就業多在南部家鄉，較無法感受北漂思鄉之苦，但仍盼議員收到資料後，提供更多有意義的建議供勞工局作為未來調整參考。

(中時 )