韓當選要吃安眠藥 柯挨批沒尊重過人 11:402019/09/27 中時 張立勳 、 季志翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲出席Healthcare Datathon 醫療數據松開幕式。（季志翔攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲日前稱高雄市長韓國瑜若當選總統，「想了就失眠，要吃安眠藥」，前行政院長張善政27日批評，聽一聽笑一笑就好，不必當真，柯尊重過哪一個人呢？柯文哲則回說，聽張講的前半段說笑笑就好。 柯文哲日前接受電視專訪，他提到高雄市長韓國瑜若勝選當總統，「想了就失眠，要吃安眠藥」；若蔡英文總統連任，「那個只要吃鎮定劑就可以了。」 張善政今天出席北醫大醫療數據松比賽前對此痛批，聽一聽笑一笑就好，不必當真，他尊重過哪一個人呢？ 柯文哲聽了張善政的批評後說，聽張講的前半段笑笑就好。 (中時 ) #韓國瑜 #柯文哲 #張善政 #親民黨 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 要朱點頭搭檔 韓要做4功課 04:102019/09/23 話題觀察 這兩天定成敗？李正皓曝韓國瑜最重要翻身仗要來了！ 09:402019/09/23 政治 國定遺址圓山貝塚設黃信介紀念廣場？議員轟柯文哲滿腦袋只想爭取綠營選票 16:232019/09/23 政治 唐湘龍：已聞到韓流再起的味道！ 08:352019/09/24 政治 「台灣媽祖」挺韓當總統！私下有料一面曝光 22:212019/09/24 娛樂 張善政辦公室聲明強調：郭董捐款無關選舉 18:412019/09/25 政治 不是周美青！命理師爆他才是韓最佳副手 原因是… 00:032019/09/26 娛樂 韓30年前論文被開箱 台教會驚：神預言反送中！ 10:512019/09/26 政治 曾永權主持韓2020澎湖縣競選會報 15:452019/09/26 政治 親民黨：初選結束後郭台銘確實想見宋楚瑜 但... 11:352019/09/27 政治 政治熱門新聞 東大生找到蔡論文證據？ 彭文正查詢後發現... - 政治 韓註定孤立？學者：該面對現實了 - 政治 蔡英文論文登國圖 網民喊：這不是肯德基 - 政治 不挺韓了？胡幼偉：我也有點迷惘 - 政治 為什麼選總統？韓國瑜：民意與天意變化太大 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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