台北市長柯文哲日前稱高雄市長韓國瑜若當選總統，「想了就失眠，要吃安眠藥」，前行政院長張善政27日批評，聽一聽笑一笑就好，不必當真，柯尊重過哪一個人呢？柯文哲則回說，聽張講的前半段說笑笑就好。

柯文哲日前接受電視專訪，他提到高雄市長韓國瑜若勝選當總統，「想了就失眠，要吃安眠藥」；若蔡英文總統連任，「那個只要吃鎮定劑就可以了。」

張善政今天出席北醫大醫療數據松比賽前對此痛批，聽一聽笑一笑就好，不必當真，他尊重過哪一個人呢？

柯文哲聽了張善政的批評後說，聽張講的前半段笑笑就好。

(中時 )