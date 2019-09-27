人氣球星「恰恰」彭政閔今年球季結束後將正式引退，9月28日及29日在台中洲際棒球場為最後兩場賽事。（盧金足攝）

球迷關注的棒球明星「恰恰」彭政閔，今年球季結束後將正式引退，9月28日及29日在台中洲際棒球場為最後兩場賽事，門票搶購一空，預計將吸引2萬名球迷湧入觀賽，運動局27日表示，管制時間從賽事當日下午1時起至活動結束人員撤離止

；管制範圍包括環中路、四平路、豐樂路、昌平路及松竹路二段等部份道路，為紓緩活動當日人潮運輸，中信兄弟球團提供免費交通接駁車接送球迷，包括從高鐵烏日站發車，從下午1時起發車至下午4時40分止。

市府表示，為確保球場周邊交通順場，台中市政府警察局交通大隊，將從比賽當日下午1時起進行周邊道路管制，請駕駛人配合員警及義交指揮。

運動局說，管制時間從賽事當日下午1時起至活動結束人員撤離止；管制範圍包括環中路、四平路、豐樂路、昌平路及松竹路二段等部份道路。

前往觀賽的球迷善用洲際球場旁附設有立體停車場，汽機車停車格各約1000格、台中洲際棒球場B區平面停車場，汽車停車格約300格，以及四平路路邊停車格，汽車約30格，活動當日各停車場車位已滿，將於路口處進行公告。

為紓緩活動當日人潮運輸，中信兄弟球團提供免費交通接駁車接送球迷，包括從高鐵烏日站發車，從下午1時起發車至16時40分止。

回程從洲際棒球場四平路大門口發車，發車時間原則從活動結束一小時內，坐滿發車，共15班車，若活動至21時30分結束，最晚發車時間則為22時10分，歡迎球迷多加利用。

(中時 )