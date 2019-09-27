圖為韓國瑜造勢場，現場一片旗海。（資料照,季志翔攝）

近日出爐的所有民調，國民黨2020候選人韓國瑜幾乎都大輸蔡英文。曾捧紅不少大明星的名經紀人夏春湧，在臉書發文表示，綠色媒體和名嘴的抹黑看了憤怒又能如何，只要不看、不聽、不理就好了。又說，陸戰實力是韓家軍的強項，選舉還有一百多天，等真正的陸戰開始，大家才會看到令敵營聞風喪膽的戰力，到時候結合陸空的聯合作戰，才是真正大選的開始。

名經紀人夏春湧25日在臉書發文表示，「今天先跟大家說說我個人的經歷，記得早年我在經營公司的時候，遇到員工出去談事情不順利，我都會問他們：你處理得了嗎？他們如果說處理不了。我就會說：沒你們的事了我來處理！如果萬一我也處理不了，我就會告訴大家：這件事情放掉，這個案子不接了！」

夏春湧說，其實任何事情都一樣，處理過程當中我們會盡一切的努力，如果發現我們根本處理不了，不用浪費時間，直接放棄，這樣我們才有心力去處理別的事情！這次我們幫助韓國瑜的大選不是一樣嗎？

他表示，「綠色媒體和名嘴的抹黑，大家看了都很憤怒，但是我們又能如何?這些媒體和名嘴那一家沒有拿到民進黨的好處？如此龐大的賄絡韓國瑜給的起嗎？給不起我們為什麼要在這裡糾纏？」

夏春湧說，「我們只要不看、不聽、不理，就不會影響到我們的情緒，也就不會增加他們的收視，他們就達不到擾亂我們的目的。所有對韓國瑜不利的民調，大家也都知道數據從何而來，他們的目的何在，這些也是民進黨或其他陣營花了大把的鈔票所要的效果。」

夏春湧問，「韓國瑜會這樣做嗎？這樣子的現像我們能制止嗎？當然不能！那我們為什麼每天還要花功夫去研究這些虛假又毫無用處的事情？」選舉是全面的，任何一個點都舉足輕重

如果我們老是困在一個最弱的項目，我們又能如何發揮我們的長處？我們明明知道所有的抹黑造假，是民進黨和其他陣營唯一能發揮的主軸，我們又何必隨風起舞?

夏春湧說，不停的解釋只會帶來不停的攻擊，我們是一個攻擊部隊不是一個防守部隊，如果我們一直掉在對方的陷阱之中，如何發揮我們的戰力？網路的空中實力我們不弱，在網路上幫韓國瑜澄清抹黑，只是我們其中的一環。如何在空中發揮攻擊力量，才是我們的首要任務，攻擊是最好的防禦，只有對民進黨和其他陣營不停的主動出擊，才能顯現出我們的空中防禦力量。

他表示，「陸戰實力是韓家軍的強項，選舉還有一百多天，等真正的陸戰開始，大家才會看到令敵營聞風喪膽的戰力，到時候結合陸空的聯合作戰，才是真正大選的開始」，大家一定要了解，目前的暖身階段是心理作戰。一切以攻心為上，只要大家堅定我們的心理素質，不要輕易的被攻破心防，就算鞏固了我們第一階段的陣地，大家才能養精蓄銳，迎接真正的實力對抗。

夏春湧說，這次的大選很骯髒很噁心，但是我們面對的就是這樣的敵人，不會因為我們的噁心，他們就改變作戰方式。不會因為我們的憤怒，他們就會變的不骯髒。也就是因為這樣，我們才會力挺韓國瑜。

他向韓粉喊話，「既然我們已經看到聽到，我們就必須接受，而面對的最好方式，就是我前面所說，拿出我們最堅強的意志和戰力，迎頭痛擊！因為最後的勝利，必定屬於我們！」

(中時電子報)