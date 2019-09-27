10/1國際咖啡日即將到來，超市龍頭全聯福利中心宣布，9/28起至10/3推出30款咖啡及周邊商品買1送1起，除了沖泡咖啡、即飲咖啡、咖啡豆等，還有調味用的咖啡冰糖、砂糖、生活良好無漂白咖啡濾紙等；購買全品項咖啡豆/咖啡粉/即溶/三合一/二合一/濾掛等商品任兩件，還可獲得全聯「OFF COFFEE」熱美式15元嘗鮮券一張（原價25元）。

據全聯觀察，近年國人嗜咖啡族群穩定成長，門市濾掛式咖啡和咖啡豆都有不錯的成長率，其中，濾掛式咖啡銷量今年銷量年增逾一成，咖啡豆的銷量更較去年同期成長近五成，是咖啡相關商品成長率最高的一塊市場！咖啡豆銷量前五名，以知名咖啡品牌貝納頌和西雅圖的商品為主。

看好咖啡豆市場，全聯指出，今年特別獨家引進多款知名咖啡，例如星巴克派克市場烘培咖啡豆、星巴克濃縮烘焙咖啡豆，就領先所有通路於9月上市；另外還有摩卡衣索比亞烘焙豆、摩卡哥倫比亞烘焙豆，也是全聯獨家販售品項。

全聯咖啡日推薦商品，有西雅圖嚴選老饕綜合咖啡豆（深焙）、UCC即溶咖啡、雀巢3合1咖啡、MAXIM典藏咖啡補充包、貝納頌冷熱萃浸泡咖啡－果香綜合、摩卡特賞咖啡經濟補充包、巴黎貝爾－香榭奶香薄餅等，最低優惠買1送1起。

(工商 )