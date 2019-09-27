國民黨總統初選結束後，落敗的郭台銘除了傳出想與柯文哲、王金平三方結盟外，也傳出他考慮爭取成為親民黨總統候選人。對此親民黨立法院黨團總召李鴻鈞今日證實，初選結束後郭台銘確實曾透過友人主動表示想見親民黨主席宋楚瑜，但兩人並未見到面，而郭柯王合作破局後，這些相關聯繫也隨之終止了。

而傳聞郭台銘下周打算找親民黨談總統門票，親民黨是否有意與郭合作？李鴻鈞重申郭台銘很早以前透過關係表示想跟宋楚瑜見面，後面就沒有這樣的聯繫了，對於現在傳出的下周見面之說，他也不清楚，也是看到媒體才知道這樣的傳聞。

李鴻鈞強調，親民黨如今之所以能夠直接提名總統候選人不用經過人民連署，是因為上次大選有許多民眾認同親民黨和宋楚瑜，因此要尊重當初支持親民黨的人，這張門票是神聖的，不能隨便交易或私相授受，要慎重利用，對上次支持親民黨的選民負責，到目前為止，宋楚瑜沒有跟郭台銘、柯文哲、王金平三人有任何接觸。至於為什麼從初選到郭柯王合作破局後，宋楚瑜都沒有和郭台銘見到面，李鴻鈞表示這要問郭台銘，不是親民黨要見郭，是郭要見親民黨，原因他也不清楚。

宋楚瑜自己出來參選總統？李鴻鈞坦言這在評估範圍內，他指出人民會期待有藍綠之外第三個選擇、郭柯王會引發關心，是因為人民在省思，長期以來藍綠輪流執政，國民生活有沒有變好？親民黨也必須看到這個問題，以此為重點。宋楚瑜是否親自選總統，乃至於親民黨要跟誰合作，都在評估範圍內。最基本精神是看到整個國家社會對第三組人選期待值很高，藍綠都需要反省，因為藍綠都執政過 ，卻只在意奪執政權與護執政權，然而有無能力治國才是重點。

(中時 )