針對綠委陳明文高鐵遺落300萬元現金案疑雲，民進黨日前召開廉政委員會，定調難以成案。國民黨團今天再向蔡政府提出10問，要求相關部門依權責調查清楚，給國人一個真相，也譴責法務部政務次長蔡碧仲，在周三財政委員會不但對質詢立委反質詢，甚至態度囂張跋扈，根本不適任擔任政務官。

國民黨團總召曾銘宗指出，蔡碧仲前天在財委會面對國民黨立委質詢，非但否認媒體相關護航陳明文報導內容，還態度囂張跋扈反質詢立委，硬拗自己曾說過的話，這樣的政務官還適任嗎？難道這就是蔡政府任命政務官的標準嗎？做為法務部政務次長，「分次提領不超過50萬就沒有問題」的說法，《洗錢防制法》還實施得下去嗎？

國民黨團首席副書記長陳宜民表示，總統府私菸案，檢調查到侍衛吳宗憲玉山銀行的刷卡預繳款項，是從台灣銀行的南門分行營業部匯到玉山銀行，一共匯款新台幣 670 萬元，金管會對外說明，台銀都有依洗錢防制法規定辦理。「為什麼陳明文的300萬從哪裡提領，金管會居然說追不到？顧立雄這是在唬弄國人嗎？」如果是分批小額提領，就可以抓不到，這不是向全國不法份子提供一條乾淨洗錢、不被注意的明路？

國民黨團副書記長林奕華表示，從總統府私菸案到陳明文300萬現金案，蔡政府遇到弊案的SOP，就是輿論質疑到哪，就揭露到哪。對於國民黨團及外界所提出的質疑，完全沒有明確的答案。難道是陳明文的「台灣價值」充值充好充滿，「明文」規定變成所有規定的標準嗎？

《10問蔡政府》

一、高鐵公司既未報案如何確認失主是陳明文委員？

二、攜帶300萬元現金，下高鐡卻忘了帶下車，此種情況這正常嗎？

三、本案陳明文委員一開始表示，錢是從銀行分次提領，後來又表示，是從大姐兒子帳戶提領，是親人間借貸，前後說辭不一，到底真相是什麼？

四、陳明文委員說，300萬元是分次自銀行領出，依法務部防制洗錢規定，銀行也須申報，為何至今未申報？

五、銀行為何至今未申報？是不敢申報？還是有外力介入？

六、調查局為何至今未要求銀行依規定辦理申報？

七、金管會顧主委表示！本案金管會沒有資料？真的沒有資料？財金公司有沒有資料？

八、金管會怠忽職責？不能依職權進行調查嗎？還是不敢調查？

九、法務部政務次長列席立法院備詢囂張跋扈，政治凌駕於法治之上，護航太過明顯，還適任嗎？

十、本案有無涉及財產來源不明？財產申報不實？

以上諸多疑點，蔡政府應向全民講清楚，說明白!

(中時 )