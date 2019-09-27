「2020台灣燈會」將於2020年2月8日至23日在台中盛大登場，各項籌備工作正緊鑼密鼓進行中，市府經發局提高宣傳能見度，與知名觀光熱點逢甲夜市合作，將燈會主視覺投影在街道上，用炫麗光彩提醒廣大國內外遊客，不能錯過這場將在台中舉行的年度盛事。

經發局指出，2020台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，分為主展區及副展區，主展區2020年2月8日至2月23日於后里花博森林園區以及馬場園區展出，展期共16天；文心森林公園的副展區將於2019年12月21日至2020年2月23日展出，展期共65天。

「走過、路過、別錯過！」經發局指出，逢甲夜市為台中核發營業許可的攤販集中區，在國內外具高人氣，是宣傳台中大型活動的絕佳場域，這次與夜市管委會合作，在福星路至逢甲大學側門的文華路上，沿路以3支高亮度投影燈，高空投射燈會主視覺於路面。

台灣燈會活動是全國大型的年度盛事，希望社會各界都能踴躍共襄盛舉，市府也會把燈會最完美的視覺享受呈現給全國民眾，未來也將邀請與逢甲夜市一樣著名的觀光夜市，攜手宣傳城市盛會，共同迎接台灣燈會的到來。

(中時 )