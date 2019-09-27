行政院長蘇貞昌今赴立院進行施政報告強調，自從他上任後，台灣第二季經濟成長率已超越韓國、香港及新加坡，成為亞洲四小龍之首；明年起，老農津貼將由目前每人每月7256元，調增為7550元；今年7月拿坡里世大運，我國代表隊更創下臺灣參與境外世大運金牌數最多的佳績。種種施政，讓國人感受到「有政府，會做事」。

蘇貞昌今赴立院進行擔任閣揆以來，第二次的施政報告。他說，蔡政府執政3年多，為國人加薪減稅，致力產業升級轉型，吸引大批臺商回流，外商也加碼投資，臺灣國際評比屢獲佳績，並堅守國家主權，推動國防自主，踏實推展外交，政見正一一落實逐步展現政績。

蘇貞昌強調，他上任之初曾向國人宣示，會帶領行政團隊做實事、接地氣、解民怨。這段期間以來，行政團隊拚經濟、保弱勢、護民生，落實防疫、守護產業、適度調整政策，有效回應民意,普惠更多的群體，同時力求區域均衡發展，建設留給下一代，讓國人感受到「有政府，會做事」。

蘇貞昌更說，他上任這8個月來，興利除弊，在政府與民間齊心努力下，今年我國 第2季經濟成長率達2.4％，超越韓國的2.1％、香港的0.5％，及新加坡的0.1％,不僅優於預期，更名列亞洲四小龍之首。

儘管日前蔡政府才陷入「高鐵300萬疑雲」，但蘇貞昌強調，上個月，亞太防制洗錢組織(APG)正式通過對我國洗錢防制的評鑑結果，臺灣獲得最佳的「一般追蹤」等級，這對金融業、乃至對整個國家的影響都很大。

蘇貞昌強調，他將持續要求行政團隊政策規劃要有遠見、決策要有魄力、執行要有效率，讓臺灣在世界占有一席之地。

(中時 )