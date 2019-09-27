金城鎮公所希望傳達對長者奉獻家鄉的感謝，彰顯「尊老、敬老、愛老」的傳統價值。（李金生攝）

金城鎮公所製作的「玄鹿千歲」限量版敬老紀念酒寓意幸福、長壽。（李金生攝）

金門金城鎮公所贈送轄內6121位年滿65歲的老人家，每人1瓶58度750毫升裝的「玄鹿千歲」限量版敬老紀念酒。（李金生攝）

迎接「九九重陽節」，金門金城鎮公所贈送轄內6121位年滿65歲的老人家，每人1瓶58度750毫升裝的「玄鹿千歲」限量版敬老紀念酒。鎮長李誠智今（27）日上午並專程赴大同之家，向41位長輩賀節，將溫馨關懷送達社會每一個角落。

金城鎮公所在今、明2天於各里辦公處發送重陽敬老紀念酒，全鎮共6121位年滿65歲的老人家，每人均可獲得這份特別的禮物。其中，東門里770人，南門里951人，西門里1560人，北門里710人，賢庵里702人，金水里355人，古城里600人及珠沙里473人。

今年特別委託廠商製作的「玄鹿千歲酒」為古典造型的白色瓶身，配上紅頭瓶蓋，瓶身繪有蒼、白及玄色的祥鹿，外盒則是典雅的紅色圓盒，再配上高貴大方的金色提袋，更添喜慶與尊貴。

鎮長李誠智指出，古籍《太平廣記》記載，鹿，1000年化為蒼，又500年化為白，又500年化為玄。「鹿」與「祿」同音，人們以鹿的形象寓意福祿或俸祿，而鹿在古代被視為神物，麒麟的形象就是在鹿的基礎上發展而來，因為古人相信鹿能帶來吉祥幸福和長壽，希望藉此傳達鎮公所對鎮內長者奉獻家鄉的感謝，彰顯「尊老、敬老、愛老」的傳統價值。

金城鎮公所表示，重陽敬老紀念酒的發放資格為今年10月7日（重陽節當日）前年滿65歲，且設籍金城鎮滿1年的長者。酒品在9月27日、28日於各里辦公處發送，符合資格的鄉親，可憑身分證或戶口名簿、印章親自辦理領取，或委託代領人攜帶證件、雙方印章代為領取。

因故無法領取者，務必於11月29日前，上班時間內至鎮公所1樓社會課領取，逾期視同放棄，不另補送。

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(中時 )