美國一家科技公司的高管為了讓兒子進入名校，花費美金40萬元(約台幣1200萬元)行賄，曝光後被逮捕，被判四個月監禁、獲釋後兩年監管(supervised release)，並罰款10萬元。

53歲的加州男子森普維沃(Stephen Semprevivo)是一名洛杉磯的科技公司創業者，讓其兒子假借網球運動員新生的名義進入華府喬治城大學(Georgetown University)，但森普維沃的兒子並沒有參加網球運動。他的兒子2016年被喬治城大學錄取，曝光後被學校開除；森普維沃26日因此被判四個月監禁、獲釋後兩年監管、500小時社區服務，並被罰款10萬元，交還喬治城大學。

森普維沃與喬治城大學的招生顧問辛格(William “Rick” Singer)密謀，逮捕後他說「我對自己的行為完全負責，我應該被懲罰」，「回頭看便發現，辛格讓我去做讓我感到羞恥並深感後悔的事。」聲稱自己已付出代價，此事已讓他丟了工作，也無法再找新工作。

(中時電子報)