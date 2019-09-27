立委彰化第一選區包含鹿港、福興、秀水，和美、伸港、線西，民進黨提名陳秀寶力拚藍營從未被攻破過的立委選區，成功整合綠軍士氣，打出選出把聲音帶到中央的立委，國民黨提名柯呈枋贏得補選，延續著勝利的氣勢，仍不敢大意，勤跑基層碰觸各類議題，這場美女戰帥哥的爭霸 ，高潮迭起。

連任3屆議員的陳秀寶，地方扎根深厚，這次挑戰立委寶座，儘快有意出馬的人選眾多，但很快就得贏「團結勝選」的共識，迅速完成黨內整合，緊接著把這場選局和中央緊綁，抓緊泛綠選票，民進黨主席卓榮泰也特別重視這選區，指出打選戰就像打棒球，目前已經有三壘都是民進黨立委了，只待陳秀寶跑回「本壘」，把選戰主軸定調和聯合總統蔡英文打出全壘打。

陳秀寶更強調這席是關鍵指標區，贏了這區就贏了彰化，彰化贏了台灣才會贏，打出「把聲音帶到中央，打進步帶回地方。」

柯呈枋從去年宣布參加補選就完成黨內整合，再次出擊，仍被視為是「強棒」，他高考第一名，擔任過法務部科長，回鄉擔任彰化縣政府計畫處長、勞工處長到副縣長

、勞動部勞動發展署雲嘉南分署長等，行政經驗完整，又是伸港子弟，得到鄉親認同。

柯呈枋拚連任，儘管第一選區沒敗過，仍不敢大意，除了團結國民黨，一起打出藍營勝選的氣勢之外，仍勤跑基層，關心大小議題，更以現任優勢，邀集中央官員等，爭取彰化漁港，補上第一階段減作的曳船道與一座浮動碼頭工程經費等，召集工廠輔導法會議等。

這場選戰高潮迭起，陳秀寶、柯呈枋基本上都鞏固了藍、綠支持者的票倉，最後爭取的是中間選民，拚的是不僅是服務，關鍵也在大環境的氛圍牽動投票的意象。

(中時 )