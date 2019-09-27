亞洲固態電路研討會台灣區記者會今日舉行，前交通大學校長張懋中為推動交大與陽明大學合校重要推手，學界有聲浪傳出期盼他在合校後會參選首任校長，他在會後受訪時表示，自己已超過年齡不能再選，感謝外界的肯定，「一定會有更好的領導人出現」。

張懋中表示，陽明交大合校可說是我國高教典範，未來將會有更多公私立大學參考此經驗，合校或展開合作。面對近年來不少公立大學也積極促成合校，像是中山大學與高雄大學，另外則有台灣科技大學、雲林科技大學與屏東科技大學的合併等，張懋中則認為，合校最重要的是長遠目標，並且要考量到學生受教品質，教學與研究一定要不斷創新，像是陽明與交大合校，則是醫學與理工的完美結合，「互補、互助也互相支持」。

至於陽明大學仍有部分學生擔心，兩校合校，陽明大學量體不及交大，陽明大學的名聲恐將消失，張懋中則說，這樣的憂慮存在於兩所學校，「但這次合校是誠心誠意，從校名來看，沒有任何學校消失，沒有人會失去母校，還發現母校家庭比以前更大、更和諧，因此再過一段時間，這樣的擔心就會消除。」

陽明交大即將在明年8月正式掛牌，待教育部審核通過後，下一個重要階段將進入校長遴選，張懋中則說，自己已超過65歲，無法再參加校長遴選，感謝外界的肯定，相信會有更好的領導人出現。

(旺報 )