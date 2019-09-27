朱立倫今上午赴樹林區釣蝦場，為新北市立委參選人黃志雄、林國春、陳明義加油。（許哲瑗攝）

朱立倫今上午赴樹林區釣蝦場，為新北市立委參選人黃志雄、林國春、陳明義加油。（許哲瑗攝）

國民黨總統參選人韓國瑜近期支持度下滑，有民調顯示若推出「韓朱配」，將成為拯救民調的唯一「特效藥」；對此前新北市長朱立倫今上午出席活動時表示，這是有人見縫插針的講法，特效藥只能維持3天，選舉沒有特效藥，只有靠一步一腳印勤跑基層，努力讓市民看得到、也感受得到。

朱立倫今上午赴樹林區釣蝦場，為新北市立委參選人黃志雄、林國春、陳明義加油，由於3人競爭對手皆屬蘇系人馬，分別是行政院長蘇貞昌女兒蘇巧慧、板橋西區立委張宏陸、立委吳秉叡，眾人PK完釣蝦後，也對著鏡頭大啖鹽烤蝦酥說「因為蘇真的有夠蝦！」

結束後媒體問及，不少人視朱立倫為拯救韓國瑜民調的唯一「特效藥」，朱立倫回應，千萬不要這樣講，這是有人見縫插針的講法，國民黨最重要是團結，不靠任何一個「個人」，尤其這段期間韓市長市政工作比較辛苦，今天還要市政備詢，希望大家一起為他加油。

朱立倫說，選舉沒有特效藥，只能靠一步一腳印，不論選總統還是選立委都一樣，如果靠特效藥，3天就過了，選舉靠的是勤跑基層，才能增加影響力。

朱立倫也力挺說，像是黃志雄和市議員洪佳君在樹林、鶯歌深耕多年，包括樹林運動中心、地下汙水道、大安路橋，每個角落都有他們的努力的影子，林國春也爭取很多板橋的校園建設、停車場和運動中心興建，陳明義則從新莊新月橋、新莊國民運動中心到捷運工程都有諸多建設，「選舉沒有特效藥，這些努力市民看得到、也感受得到。」

朱立倫強調，一時的低靡不要太在意，距離選舉還有很長，最重要的是一起努力團結，「我的態度很清楚，絕對全力幫忙。」

(中時 )