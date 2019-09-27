◎親民黨副市長惹議 柯P：看人不看黨

台北市長柯文哲延攬親民黨市議員黃珊珊擔任副市長，外界分析柯與親民黨可能更有合作機會，但也有人認為雙方關係會惡化，柯文哲27日表示，他用人從來沒有看是哪個黨，是看適不適合。

◎費鴻泰小心！陳雨凡退選泛綠整合

時代力量在台北市信義南松山提名律師陳雨凡參選，民進黨則徵召市議員許淑華，形成大小綠對決，2人日前達成共識，願先進行民調整合，以匯集各界力量拉下國民黨現任立委費鴻泰為目標，經多次民調，陳雨凡民調落後給許淑華，2人今上午共同舉行記者會，陳雨凡當場宣布退選支持許淑華，盼全力團結該選區抗中保台的力量下架費鴻泰。

◎傳馬不幫站台 張善政：韓會爭取

前總統馬英九稱不再幫國民黨總統參選人韓國瑜站台，韓國瑜國政顧問團總召集人、前行政院長張善政27日表示，他不清楚馬有講這個話，但黨內任何一位有力人士韓國瑜都會爭取。

◎米塔颱風最快今生成 高壓影響路徑

氣象局表示，原位於關島附近海面的低氣壓已於昨晚8時增強為熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風的趨勢，短期內離台灣仍有一段距離，未來動向將持續注意。

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(中時電子報)