近日各國內不少大學校園發起「聲援反送中活動」，卻引發學生遭受暴力攻擊事件，引起警政署高度關注，警政署今天起要求相關縣市警察局，主動與轄內大專院校聯繫，如有暴力違法情事，將立刻依法偵辦，維護校園安全。

另外針對本9月29日部分團體申准在台北、台南及高雄等地，舉辦「聲援反送中活動」集會遊行，警政署強調合法集會遊行是人民之基本權利，任何暴力行為為民主社會所不容許，全民所唾棄，將會增派警力支援相關縣市警察局，有信心做好本次活動的安全維護及交通疏導工作，絕對不容許有使用暴力妨害不同意見民眾的行為發生，以貫徹公權力，維護社會秩序。

警政署呼籲民眾及相關團體應遵守法律，人民言論自由應建立於法治基礎上，並以和平、理性的方式表達意見與訴求，警方對於集會遊行活動一向秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，堅守「依法行政、行政中立、嚴正執法」之立場，以兼顧國家安全、社會安定及公共利益與秩序，方能獲致社會大眾的認同。

(中時電子報)