「三高」是引起肥胖、腦中風、心臟病、糖尿病、腎臟病等慢性疾病的危險因子，專家表示，想要降三高不能只靠控制飲食，還要做對運動！只要每天鍛鍊肌肉十分鐘，利用甩動的力量帶動全身骨骼肌，就能消秏多餘糖分。

三高不但可能併發其他疾病，也會危害身體各項器官功能，《早安健康》報導，研究運動治療多年的知名舞蹈家易天華指出，不正常的生活作息加上「高鹽、高醣、高油脂」的飲食習慣，脂肪容易堆積在血管內，讓血液濃稠，運行不順；體內滯留過多水分，也會增加循環負擔，增厚血管壁，而浸泡在高糖分下的血管更容易受損、變硬，導致身體肥胖。

易天華說，想要降三高除了藥物及飲食控制，每天只要花個十到二十分鐘，做對「一步活氧操」，讓身體增加含氧量，並搭配適度的肌肉訓練，使得氧氣經由血管活絡全身，血管內的流速增加就能活化好膽固醇，並將血管壁上的壞膽固醇帶入肝臟內排除；同時促進血管皮質釋放一氧化氮、舒張血管，加上骨骼肌的收縮使葡萄糖完全代謝，釋放出足夠的能量來達到降血脂、血糖和血壓的功效，不但能活絡氣血、加速代謝、還能按摩內臟，打出長壽好體質。

易天華教導「一步活氧操」指出，雙腳左、右開一步的距離，雙手伸直平舉到肩膀高度時，兩腳跟著墊起來，接著雙手向後握拳，自然地向身體後方擺動，同時將腳跟順勢放下，連續動作以兩次為一個循環，一天做四個循環，藉由四肢外展、內縮、屈曲、伸直，充分延展全身上下的骨胳肌。

(中時電子報)