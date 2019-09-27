拍攝電影「角頭」、「角頭2」的理大國際多媒體公司，被檢舉驗資不實，台北市政府商業處查帳後將負責人謝政翰、董事張威縯移送台北地檢署，檢方偵辦後27日依違反公司法將謝、張2人起訴。
理大國際多媒體成立於1999年理大國際多媒體，早期以日本電影買賣、電影發行、電影廣告購買、電影版權銷售及發行光碟片為主，曾經共同發行「畫皮」、「葉問」等多部知名電影。
理大之後擴充業務，開發主流專業的電影拍攝，例如2015 年的「角頭」、2018年上映的「角頭2」。理大拍攝「角頭2」時，還傳出監製張威縯撂幫派兄弟軋戲，使綽號「宏哥」的張威縯引發爭議。
今年初，理大公司申請7400萬元增資，不過，卻遭人檢舉理大是借錢驗資，台北市政府商業處對理大進行查帳，發現7400萬資金僅到位4天就轉回會計師帳戶，因此將負責人謝政翰及董事張威縯移送北檢。
檢方偵查中，謝、張2人辯稱增資的資金是為了還款，但是，檢方根據商業處的查帳資料，認定理大的假驗資事證明確，依違反公司法起訴謝、張2人。
(中時 )
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