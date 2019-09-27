聯合國國際原子能總署（IAEA）今天表示，伊朗使用先進離心機製造濃縮鈾，已再一次違反與多個強權國家簽署的核協議。

伊朗一步一步地違反核協議的限制，以回應美國總統川普去年5月退出多邊核協議、恢復並加強對伊朗制裁。

伊朗7月間已中止另外兩項承諾，分別是將濃縮鈾的存量保持在300公斤以下，以及濃縮鈾的純度不超過3.67%，如今再有進一步舉動。

依照核協議，伊朗在納坦茲（Natanz）只能設置約5000部第一代IR-1離心機來累積濃縮鈾，另外，只允伊朗使用少量更先進機型作研究，但不生產濃縮鈾。

伊朗若成功研發更先進的離心機，將能夠以快幾倍的速度生產濃縮鈾，可能供製造核彈使用。

根據路透社所見的國際原子能總署報告指出：「9月25日，總署已證實伊朗研發機型2、機型3的先進離心機…正在累積或已準備好累積濃縮鈾。」

IAEA今天向會員國提出這項報告，一名外交官員回應說：「他們正在（納坦茲濃縮鈾）設施上忙著。」

(中央社)