國民黨中常會日前決議「慰留」自請退黨的鴻海董事長郭台銘，對此前新北市長朱立倫今至樹林區為立委參選人助選時表示，任何政黨都以擴大支持度、爭取最多支持跟朋友為目標，且郭台銘絕對是國民黨最大助力，也是大家的朋友，這段期間有些黨內同志說話不恰當、對郭董不敬，都需要時間化解。

朱立倫認為，不管未來會怎樣發展，對於曾經幫助過國民黨的朋友，都要心存感恩之心，不要口出惡言，包括日前被開除黨籍的前高雄縣長楊秋興、前中評委陳宏昌，黨內都應該要找回來，因為只有擴大支持，才不會造成更多對立，只有大團結能讓國民黨勝選。

至於外傳郭台銘擬組「郭家軍」出戰區域立委，朱立倫認為，立委選舉要擴大支持，絕不是只為國民黨的候選人加油，以新北市三重區為例，就禮讓給無黨籍的李翁月娥出戰，國民黨也全力輔選，郭董也有自己的朋友，只要以這樣的心情來看，全黨最後終能團結一起。

(中時 )