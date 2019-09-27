為迎接108年全國運動會，機捷將變身運動風，歡迎民眾搭乘。（桃園是政府提供／甘嘉雯桃園傳真）

為迎接108年全國運動會，機捷將變身運動風，歡迎民眾搭乘。（桃園是政府提供／甘嘉雯桃園傳真）

為迎接108年全國運動會，機捷將變身運動風，歡迎民眾搭乘。（桃園是政府提供／甘嘉雯桃園傳真）

為迎接108年全國運動會，機捷將變身運動風，歡迎民眾搭乘。（桃園是政府提供／甘嘉雯桃園傳真）

為迎接全國運動會，機捷、北捷大變身！今年全國運動會10月19日至24日將在桃園登場，機場捷運也充滿運動風，A9林口站及A18高鐵桃園站都成為全運會主題車站，另外還有一班以選手及賽事為主題的彩繪列車，即日起至10月25日，從A1台北車站到A21環北站，每一站都會停靠。而今年全國運動會水上運動賽事在台北市立大學詩欣館舉行，鄰近的台北捷運淡水信義線，也會有一班全運會主題彩繪列車，10月31日前都有機會搭乘。

市府將機場捷運A9林口站、A18高鐵桃園站布置為主題站體，其中彩繪列車、A9林口站邀請到三屆金曲獎視覺統籌、三頁文有限公司藝術總監顏伯駿操刀視覺設計，除了沿用桃園隊視覺識別系統的元素，並運用桃市府與男性時尚媒體GQ合作、以7位桃園選手（包括前跆拳道國手、體育局長莊佳佳、韻律體操宋語涵、武術莊佳雯、射箭彭士誠、橄欖球宋哲宇、籃球簡祐哲、輕艇簡證嚴）時尚運動形象打造的主視覺。

彩繪列車並邀請到資深唱片企畫，針對不同項目設計文案，像是以「剛柔的思維」形容武術、「精準的思維」形容射箭，在結合簡約的設計風格，不僅讓全國運動會宣傳極具美感，更可透過閱讀來感受。

A9站整個站體以運動為主軸，解構運動場進行設計，並放大運動項目，例如巨大的籃球、排球、網球拍等，打造強烈的視覺印象，民眾也可以站在巨大的球體上拍照。從1樓走上3樓的階梯，則取「邁向頂端」的意象，在每一階樓梯上呈現桃園選手近年在國際賽事的佳績，分享榮耀，更邀請大家進場力挺。

此外，鄰近青埔慢速壘球場的A18高鐵桃園站，則以「你哪裡人」為主軸進行設計，以黃、紅、黑色調為主，呈現包括體育局長莊佳佳、韻律體操宋語涵、射箭彭士誠、橄欖球宋哲宇、武術王振名、高爾夫球劉芃姍、足球林偉傑、保齡球陳武琪等8位桃園選手的動態形象，號召大家不論「你哪裡人」都要進場挺全運，為自己家鄉的選手加油！

桃市府也與台北大眾捷運股份有限公司，選定北捷淡水信義線布置一班彩繪列車，同樣由顏伯駿設計，以選手動態形象，展現運動也可以很時尚，盼吸引民眾目光，進一步鼓勵大家進場看比賽。

(中時 )