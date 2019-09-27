印地安人賽前淘汰指數只剩3，今(27)日面對白襪前半場就先崩盤，佩卡(Daniel Palka)單場雙響炮助威，印隊以0比8落敗，目前印隊剩3場比賽，晉級季後賽機率僅剩13.6%。而張育成則是在7局下半替補守備，還有一次行雲流水的美技表現，不過1打數吞下三振，

張育成於7局球隊8分落後的情況下，代替J.拉米瑞茲(Jose Ramirez)鎮守三壘，一上場就有美技守備，二壘有人的情況下漂亮飛撲擋下麥肯(James McCann)擊出的強勁滾地球，起身傳向一壘更是又快又準，一壘手幾乎沒有移動位置就讓打者出局。張育成不僅展現他的守備價值，也替印隊守下可能丟掉的分數，行雲流水的動作讓游擊手林鐸(Francisco Lindor)上前和他擊掌致意。

8局下半林鐸退場，張育成移防游擊，也策動一次雙殺守備；9局上半獲得打擊機會，不過可惜遭到三振，也成為比賽最後一個出局數，最終印隊以0比8輸球，張育成連7打數沒有安打，打擊率1成79。

印隊在昨天能晉級季後賽的機會還有43.9%，不過今日敗給白襪後情況大不妙，機會暴跌至僅13.6%，目前在美聯外卡以2場勝差落後給光芒，印隊輸球後淘汰指數僅剩2，接下來3場與國民的比賽，不僅要全贏下，還要指望光芒輸球，才有微薄的機會能翻盤。

(中時電子報)