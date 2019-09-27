綜藝大哥張菲與小哥費玉清的胞姊，法號恆述法師的張彥瓊，被人檢舉在新店住處加蓋違章建築，被建管機關通知拆除後自行拆除，不久又「自行復原」，被移送台北地檢署偵辦，但是違章建物之後又再度拆除，檢方於是依違反建築法，以繳交國庫6萬元為條件處分緩起訴。

恆述法師住在新北市新店區錦秀路上一棟3樓透天厝，她因在2、3樓陽台加蓋金屬採光罩，遭人檢舉違建，收到工務局限期拆除通知後，恆述法師雖一度將採光罩拆除，不久後卻又把採光罩蓋回來，因此遭依違反「建築法」送辦。

恆述法師到案後承認犯行，表示平時房子託朋友代管，因為山上蚊子多，才會在2樓及3樓露台加裝金屬框架及紗窗，但被人檢舉違建。且不只有她，同一條路上好幾棟房屋也都被檢舉。她除表示會立刻拆除，也對於自己行為感到抱歉；檢察官在確認違建部分確實已經拆除後，偵結處分緩起訴，並須繳交國庫6萬元。

(中時 )