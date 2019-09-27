泰國網紅Benjaphorn Chetsadakan將首次來訪台灣，29日將現身桃園農業博覽會。（桃園市政府提供／甘嘉雯桃園傳真）

2019桃園農業博覽會將於28日至10月27日在桃園新屋展開，經常在社群媒體上分享Cosplay作品的泰國網紅Benjaphorn Chetsadakan將首次來訪台灣，這次，她向國際巨星蔡依林致敬，也將現身桃園農博，用她最擅長的食材大改造，顛覆你的想像，也創造專屬桃園的「食」尚美學。

曾經Cosplay范冰冰、蕾哈娜（Rihanna）、小丑女瑪格•羅比（Margot Robbie）等知名女星而登上國際報導的Benjaphorn Chetsadakan，憑著超低成本的選材和無限改造創意，每次新作總引發網路討論浪潮。

首次來台的Benjaphorn Chetsadakan，特別運用台灣食材，創作超時尚服裝與大家見面，以國際天后蔡依林為範本，運用炸物串、秀珍菇、金針菇等各種食材，完美模仿蔡依林Muse專輯封面，她也特別拍攝開箱影片，與大家分享設計過程，讓人讚聲連連。

她的選材都與食物、農產品有關，29日到訪桃園農業博覽會踩點，喜歡古靈精怪Benjaphorn Chetsadakan的朋友，當天來桃園農博會場，就有機會與她相遇，當日下午3 時15分她也將在農博「四國文化館」與各位見面，四國文化館是以泰國、印尼、越南、菲律賓為主題特色展館，歡迎來與Benjaphorn Chetsadakan近距離互動，合影留念。

Benjaphorn Chetsadakan首度來台特別設計的造型，也在個人Instagram（www.instagram.com／framsook_lek_lek／）曝光。

(中時 )