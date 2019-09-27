台中市環保局長吳志超（左）、新聞局長黃國瑋27日要求中減煤4成，生煤用量降至歷年最低1104萬噸，汰舊換新，如新增2部燃氣機組，至少4部燃煤機組需立即除役或拆除，「兩原則沒解決，絕不妥協」。（盧金足攝）

台中市府27日大動作舉行記者會，抨擊台中火力發電廠是世界第4大火力電廠，又規畫新增2部燃氣機組，恐將成為世界最大火力電廠，表達強烈抗議；對此，台電回應指出，台電重視改善空品與穩定供電兩項目標，沒有偏廢，考量近期供電趨於穩定，願加大降載力道，中火空汙季兩部燃煤機組停止運轉，至2025年2部燃氣機組陸續興建完成後，4部燃煤機組轉備用，達到減煤減排的效果。

此外，針對中市府希望燃氣機組上線後，讓四部燃煤機組除役，能源轉型需按部就班，天然氣發電比例未達政策目標

，為維持穩定供電，中火燃煤機組不宜提前除役，台中空品持續改善，期盼與中市府攜手共商雙贏之道。

台中市府點名中火若規畫新增2部燃氣機組，恐成為世界最大火力電廠，還提出要求減煤4成、汰舊換新等兩大訴求，強調「兩原則沒解決，絕不妥協！」

台電表示，台中電廠除持續進行空汙防制設備改善升級，機組運轉安排上將於夏季停1部機組，空汙季停2部機組，並依空品狀況與供電情勢進行燃煤機組降載。

台電強調，自18日起開始執行「環保停機」新措施，於環保署預報空品區有連續性空品不良時，經評估供電穩定性及機組狀況，在減少一部燃煤機組發電仍可維持供電安全的條件下，彈性調度該燃煤機組「環保停機」，18至20日三天期間，中火10部機組均對降載減排有所貢獻。

「增氣減煤為國家重要能源政策」，台電表示，全力配合推動包括台中電廠在內的新增燃氣機組計畫。預定中火兩部燃氣機組將於2024年及2025年上線，且新增燃氣機組將採取嚴格排放標準。

此外，針對中市府希望燃氣機組上線後，讓四部燃煤機組除役，台電強調，能源轉型需按部就班，天然氣發電比例尚未達政策目標，為維持穩定供電，中火燃煤機組不宜提前除役。

對台中市府希望四部機組提前除役，台電說，無非希望收減排之效，台電公司提議「轉備用」，秋冬空汙季不運轉，夏季備轉容量率過低才運轉，考量近年備轉容量率數據，等同於夏季運轉機率也很低，如此既能收減排成效，又能讓台電調度有彈性，供電更穩定。

台電呼籲，各種手段如果都能達成減排目標，應採取對供電穩定影響更小的手段，能源轉型及減煤增氣需要時間，須按部就班逐步達成，減煤不宜躁進一減再減。

台電強調，努力兼顧空品與穩供，短期內透過「秋冬季兩部機組不運轉」、「友善降載及環保停機」，以及各項環保改善措施，長期則推動新增燃氣機組，燃煤機組轉為備而不用。兼顧穩供與空品的雙贏策略，為國家帶來最大利益。

(中時 )