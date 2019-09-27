韓宜邦。民視提供

余秉諺（右二）、李又汝。民視提供

成潤（右二）。民視提供

網路節目《娛樂超skr》日前到棚內訪問民視八點檔《大時代》演員群江俊翰、江祖平、成潤、韓宜邦、余秉諺、李又汝等，主持人及演員群在棚內玩得不亦樂乎。成潤說，聽到殺青就只有想把劇本丟掉，對於苦情角色的韓宜邦直說想對角色志開說「你爛透了」。第一次上節目的李又汝則被主持人作勢拿假蟑螂嚇哭，江祖平語出驚人表示「最不想跟她對戲」。

在《大時代》中首次撇開腹黑角色的成潤，這次演出憨厚老實的楊大業受觀眾喜愛，成潤說，憨厚的大業角色讓他拍戲就像度假一樣，每天都好開心，只是台詞都好多，讓他聽到殺青兩個字，馬上就把劇本拋得遠遠的。演出楊大業老婆的謝京穎直說殺青只想趕快改變髮型，明明自己才20初頭，為角色犧牲超齡打扮，但敬業的她直說演什麼像什麼才是演員的責任。

被問到殺青後想做什麼？江祖平直說想睡覺，而且直接自爆最不想跟王瞳對戲，原來劇中飾演江祖平女兒的王瞳，每次一對到戲就是滿滿的哭戲，讓她無奈說「女兒做錯事為什麼媽媽要跟著哭？」一旁的江俊翰馬上補充說江祖平超強的，拍戲前一秒跟大家嘻嘻哈哈，下一秒馬上眼淚就稀裡嘩啦落下，讓江祖平說「你不要再把我化身成精神分裂症了」，你一言我一句，展現好默契。

被問到跟角色告別會說什麼？江祖平秒回「幸美安心走吧」，角色太苦了。江俊翰直說李承淵根本佛心來著，韓宜邦則說志開就是爛透了，「有錢又愛幹的人」，而且劇中對方一次就中（懷孕），讓主持人樂開懷，呼籲政府如果有生育補助計畫都可找他宣傳代言。《娛樂超skr》每週五中午12：00網路播出。

(中時 )