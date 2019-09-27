日韓關係惡化，日本防衛省提出的2019年版防衛白皮書，把南韓對日本的重要性排序，從去年的第2降等到第4。白皮書也提到北韓似乎已實現「核武的小型化及彈頭化」。

日本朝日新聞報導，日本內閣會議今天同意2019年版的防衛白皮書，有關與日本關係惡化的南韓，白皮書中歷年都會介紹安保合作的國家及地區，今年南韓排序被「降格」到第4。

南韓決定終止日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA）等，也讓日本明確記載對南韓的譴責立場。

另外，針對北韓研發核武，白皮書中也首度記載「似乎已實現小型化、彈頭化」。

防衛省去年的白皮書是去年8月底獲內閣會議同意，今年則遲了約一個月，主因是南韓方面決定終止GSOMIA，及日本部署陸基神盾飛彈防禦系統的調查發生疏失等，導致多花不少時間討論白皮書內容。

有關南韓的部分，白皮書除了把介紹排序從第2降到第4，對去年海上自衛隊反潛機遭南韓艦艇以雷達照射問題，也明記「強烈要求防止再度發生」；有關南韓決定終止GSOMIA，白皮書中也明記前防衛大臣岩屋毅所說的「不禁令人感到失望及極其遺憾，要求南韓方面明智因應」。

日本共同社報導，白皮書中彙整與美國以外各國防衛交流實際成果等內容的「安全保障合作」章節中，將南韓排序從去年的第2降到第4，而這個排序過去被視為反映日本所認為的各國重要性。

在安保合作章節中，白皮書將南韓放在澳洲、印度等、東協（ASEAN）之後介紹。

有關北韓情勢，白皮書認為北韓「可能已實現核武的小型化與彈頭化」，並強調這是對日本安全的「重大且緊迫的威脅」。

這是日本去年制訂「防衛計畫大綱」及「中期防衛力整備計畫」後，所提出的第一份防衛白皮書，內容明確記載將確實推動強化太空監視能力等。

考量到日本的離島防衛任務，白皮書也提到改裝出雲級護衛艦成為實際意義的航空母艦議題。

有關中國，白皮書在「海外各國軍事動向」章節中，排在美國之後進行闡述，並列舉中國在南海單方改變現狀等情勢，強調日方「嚴重關切」。

白皮書也提到中國航空母艦遼寧號航行至太平洋及中國航空戰力在日本海的活動，表達將關注相關動向。

(中央社)