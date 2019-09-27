iPhone 11全機種剛推出，外媒引述分析師指出，iPhone 11和11 Pro在開賣後5天在美國銷售強勁，iPhone 11市場供需狀況更加穩健。

國外科技網站Appleinsider引述瑞士銀行集團（UBS）分析師報告指出，目前看來iPhone 11和11 Pro在美國銷售狀況強勁，若從20日正式開賣後5天期間觀察，分析師指出，消費者等待iPhone 11和11 Pro入手的時間，比去年iPhone XR 和iPhone XS的時間要長。

分析師指出，儘管iPhone 11的平均銷售價格（ASP）比iPhone XR要低，不過iPhone 11的需求和供應狀況更穩健。

從市場來看，相較於美國，iPhone 11在日本和英國的到手時間比較短，而iPhone 11 Pro在美國、英國和香港的入手時間，比iPhone 11要長。

彭博（Bloomberg）引述德意志銀行分析師翁格（Jeriel Ong）預估，蘋果在2020會計年度主要產品的平均銷售價格，可能會下跌4%到6%左右。他進一步推測，包括本月甫開賣的iPhone 11、以及之前的iPhone 8 and 8 Plus等價格相對較低的機種，未來12個月可能占整體iPhone銷售量的40%左右。

分析師日前報告預估iPhone 11系列首週末預購優於預期，主要是iPhone高階機型在美國市場需求強勁，在中國市場即使面臨華為（Huawei）強力競爭，但在中國iPhone市占率可望逐漸改善。

天風國際證券分析師郭明錤上調今年iPhone 11系列出貨量到7000萬支到7500萬支，並預期今年第4季iPhone產業鏈可望穩健成長。

(中央社)