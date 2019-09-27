去年10月發生的台北市南京東路無照飆車3死慘劇，2名駕駛謝亞軒、黃佑呈，分別被依妨害公眾往來安全致死罪，被台北地院判刑13年及11年，現由高院審理中，其中黃佑呈又被刑事警察局查出涉及電信詐騙，拘提後移送台北地檢署，檢方以黃有勾串及逃亡之虞，向北院聲請羈押禁見獲准。

去年10月11日傍晚下班尖峰時間，黃佑呈曾與友人謝亞軒分別駕駛2部租來的轎車，在車潮擁擠的北市南京東路4段無照飆速，謝亞軒的轎車失控衝進騎樓、撞死3人，謝及陪同飆車的黃佑呈均被依公共危險致死罪嫌起訴，並經北院分別判決謝亞軒13年、黃佑呈11年徒刑。

刑事局從今年5月開始，掃蕩冒充檢察官的電信詐欺集團，陸續逮獲20多名車手，涉案車手到案後供出上線就是飆車的黃佑呈，檢警比對證述及物證後，認定黃佑呈涉有重嫌，於是由刑事局偵七隊及北市大安警分局率隊，持拘票前往逮人，順利將黃佑呈拘提到案。

黃佑呈到案後否認涉及詐欺案，但檢警比對涉案車手的供述及證詞，並勘查相關通聯及對話記錄、金流等物證，認定黃佑呈涉有重嫌，考量本案仍有共犯及證人未到案，複訊後依詐欺罪將他聲押禁見獲准。

(中時 )