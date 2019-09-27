「所長！聽說現在的毒品跟以前不一樣，可以來我們社區宣導一下嗎？」日前宏龍派出所所長柯宏志在東方大鎮社區邀請下前往社區向住戶們反毒宣導，柯宏志為讓社區居民有防範毒品危害的安全意識，特別提供各式毒品仿真道具，如安非他命、K他命、搖頭丸及新興毒品可能呈現的樣貌，以及對危害身體危害，讓身為家長的爸爸媽媽們直呼，會更重視孩子們的生活起居及交友狀況。

太平警分局宏龍派出所所長柯宏志日前巡邏時前往轄內東方大鎮社區，在拜訪主任委員李如山及管委會成員過程中，李如山談到從新聞得知新興毒品氾濫的嚴重性，許多青少年都因好奇心陷入毒害，加上社區有近570戶的居民，也希望能灌輸相關毒品的特徵及一些犯罪預防宣導的常識並力邀柯宏志至社區宣導。柯宏志特別利用晚間時段分梯前往宣導，呈現毒品仿真道具，介紹新興毒品常會仿冒成糖果、餅乾、梅子粉、果凍或咖啡包等形態，再藉機提供給無知的青少年食用，造成無法挽回的後果，讓參加座談的家長們看了之後都受益良多，也頻呼「賣毒的人真惡劣」。

太平警方表示，鑒於新興毒品危害青少年甚鉅，反毒工作有必要向下紮根，因此針對現今各類(新興)毒品類型製成擬真道具，讓民眾瞭解毒品身體危害的嚴重性，一同向毒品說「不」。

(中時 )