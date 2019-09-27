郭辦幕僚蔡沁瑜、蔡璧如，兩人今舉行記者會。（圖/趙雙傑攝）

鴻海集團創辦人郭台銘日前退出國民黨，對於和台北市長柯文哲及柯爸媽赴城隍廟上香，適逢中秋節，被外界戲稱兩人合體是政治大戲，甚至傳出郭會退選，是因為與資深媒體人趙少康會面。對種種傳言，永齡基金會副執行長蔡沁瑜、北市府顧問蔡壁如今上午共同召開記者會說明。

蔡壁如與郭辦發言人蔡沁瑜今天聯袂召開記者會還原郭台銘宣布退選前數日的轉折。蔡沁瑜表示，郭台銘真的是在15日深夜才決定不選，16日才依序告知柯市長、黃健庭縣長、趙少康、郝龍斌等人。

蔡沁瑜指出，在這之前不論是郭柯王幕僚一起去中選會，或是郭台銘與柯文哲一起去新竹城隍廟，送月餅給柯媽媽與王院長，都還沒有不參選的念頭。

蔡壁如說，16日早上她還是如常到郭辦開晨會，結束後後郭董說想私下見面，並告知經過中秋假期的考慮之後決定不參選了，但感到對柯市長很抱歉，希望第一時間能當面跟柯市長講。隨後兩人趁空擋時間見了面，柯市長對於郭先生不選也表達沒關係可以了解。

蔡壁如指出，媒體專訪她問到16號才通知柯市長不選，是否感覺受騙？她就以幕僚的感覺說其實已經感覺到了。接著又被問是哪一天感受到的，於是她就講了一個日期，結果被下標「政治大戲」。

她強調，幕僚會有幕僚的感覺與內心感受到氛圍，「對於被媒體寫成郭董欺騙我們，對郭董造成很大不方便，我要跟郭董說聲抱歉。」

最重要的是，有傳聞稱郭退選是因為與趙少康促膝長談後才有此決定，蔡沁瑜說，為何與趙少康見面？是因為之前有邀請趙少康擔任總幹事，基於禮數、基於人情世故，一定要親自告訴他的想法和決定，整個時間點的安排就是如此。也請外界不要再揣測不一樣的時間點，顯得郭好像在說一個很大的謊言。

現場有記者提問，「郭柯之後會合作嗎？」蔡璧如說，郭台銘明確表示， 他可以協助民眾黨候選人站台，並共同掛看板事宜，若郭董有推立委候選人，兩邊也會互相來合作。這是確定的事情。

(中時電子報)