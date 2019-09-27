鴻海集團創辦人郭台銘16日發聲明表態退出2020總統大選，台北市政府顧問蔡壁如日前接受媒體專訪卻直言早在16日之前就知道郭不選了，掀起一齣「政治大戲」的議論。對此，蔡碧如今天澄清，所謂的早就知道郭不選是從幕僚的角度出發，郭台銘確實是16日當面告知柯文哲，她也對自己所造成的紛擾數度向郭台銘道歉。

蔡壁如與郭辦發言人蔡沁瑜今天聯袂召開記者會還原郭台銘宣布退選前數日的轉折。蔡沁瑜表示，郭台銘真的是在15日深夜才決定不選，16日才依序告知柯市長、黃健庭縣長、趙少康、郝龍斌等人。

蔡沁瑜指出，在這之前不論是郭柯王幕僚一起去中選會，或是郭台銘與柯文哲一起去新竹城隍廟，送月餅給柯媽媽與王院長，都還沒有不參選的念頭。

蔡壁如說，16日早上她還是如常到郭辦開晨會，結束後後郭董說想私下見面，並告知經過中秋假期的考慮之後決定不參選了，但感到對柯市長很抱歉，希望第一時間能當面跟柯市長講。隨後兩人趁空擋時間見了面，柯市長對於郭先生不選也表達沒關係可以了解。

蔡壁如指出，媒體專訪她問到16號才通知柯市長不選，是否感覺受騙？她就以幕僚的感覺說其實已經感覺到了。接著又被問是哪一天感受到的，於是她就講了一個日期，結果被下標「政治大戲」。

她強調，幕僚會有幕僚的感覺與內心感受到氛圍，「對於被媒體寫成郭董欺騙我們，對郭董造成很大不方便，我要跟郭董說聲抱歉。」

(中時 )