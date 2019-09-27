大陸即將於十一舉行建政七十周年，據陸官媒中央電視台27日報導，日本首相安倍晉三特別拍攝影片祝賀，並以中文「大家好」作為開場，除了表示日本政府與人民表示熱烈祝賀之外，並相信兩國應攜手面對地區與世介面臨課題，一同為國際社會作出貢獻。

日本首相安倍晉三特別拍攝影片祝賀大陸建政七十周年，並以中文「大家好」作為開場。

安倍在祝賀影片中首先指出，「大家晚上好，我是安倍晉三。值此中華人民共和國成立70周年之際，我謹代表日本政府和人民表示熱烈的祝賀」。

安倍接者說，在6月舉行的G20大阪峰會上，中日兩國為使峰會成功進行合作，並通過《二十國集團領導人大阪峰會宣言》，向世界宣示了二十國集團的堅定意志。

安倍表示，在峰會之前的中日首腦會談和晚宴上，雙方確定大陸國家主席習近平將於明年春天對日本進行國事訪問，同時一致決心要開闢中日新時代。

安倍強調，中日共同對亞洲和世界的和平與繁榮肩負著重大責任，他堅信兩國攜手應對地區和世界面臨的課題，一道為國際社會作出貢獻，將有益於構築兩國未來關係的新模式。最後，他祝願日中關係蓬勃發展，朋友們事業欣欣向榮。

事實上，日本首相安倍晉三正值農曆除夕夜時，也曾拍攝農曆新年拜年影片，並首次用中文「大家過年好」，向大陸民眾拜年。

(中時電子報)