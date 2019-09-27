高雄市長韓國瑜（前）今天被老家壽德新村鄉親團團包圍，眾人為他打氣、送暖。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜老家壽德新村鄉親及韓粉製作牌子為韓國瑜加油。（柯宗緯攝）

高雄市議會第3屆第2次定期大會，今（27）日來到第2天，市長韓國瑜老家壽德新村42位鄉親及高雄韓粉，專程到議會為韓打氣、送暖，也製作牌子「我挺韓，我驕傲」、「罷免發炎膿包議員」，韓國瑜也利用休息時間親自到3樓旁聽席致意，謝謝鄉親特地前來。

新北市中和區壽德里長張宗正表示，今天有42位來自韓國瑜老家的壽德新村鄉親前來聲援，當中更有高齡91歲的老伯伯也不辭辛勞隨團。韓國瑜在中場休息時間，特地從1樓到3樓旁聽席致意，獲得如此「彩蛋」，他笑說，今天晚上大概都睡不著覺、太高興了。

壽德新村韓粉直說，與近距離握手很開心，直呼韓國瑜很親民、接地氣，並舉起大拇指說「一輩子都值得啦」，但也希望市長在公務繁忙之餘，不忘好好保重身體。

韓國瑜向鄉親致謝說，不好意思公務繁忙，沒辦法接待大家，特別致意一下，謝謝大家來高雄旅遊，非常快樂、開心，祝大家健康快樂。韓粉也高呼口號，「韓國瑜加油」、「韓國瑜凍蒜」打氣聲不絕於耳。

(中時 )