本月在世足資格賽對尼泊爾之戰，首次為中華男足先發上場，「甜甜圈弟弟」沈子貴（Will Donkin）離台前透露自己很快就會敲定新東家，26日由挪威超級聯賽的史達比克俱樂部正式宣布，該隊已簽下這位18歲的台灣國腳。

「我很興奮而且迫不及待要在這裡開始新的生涯了，」沈子貴在史達比克官網的新聞稿中表示，「這是個很棒的俱樂部，以願意給年輕球員機會著稱。我已經和球隊訓練1周，也很喜歡這裡的打球方式。」

沈子貴已經在史達比克訓練1周。（史達比克俱樂部翻攝／李弘斌傳真）

史達比克官網也簡單介紹了沈子貴，是一個可以勝任左右兩翼的攻擊中場，12歲就加入英超切爾西的青訓系統，近兩年則效力於水晶宮的U18及預備隊。官網也提到沈子貴的父親是英國人，母親是台灣人，已代表中華男足出賽過15場。

沈子貴之所以選擇史達比克，正與他離開水晶宮相關。月初他隨中華男足集訓時透露，之所以未與水晶宮續約，是體認到以自己的年齡，需要一支能給他一隊出賽機會的球隊，而以英超的激烈競爭程度，自家農場球員很難出頭，而史達比克正好能給他站上頂級聯賽的機會。

沈子貴對尼泊爾之戰展現連續迴旋過人的華麗腳法，技驚全場。（資料照／李弘斌攝）

沈子貴對尼泊爾之戰踢滿90分鐘，儘管打法上有盤帶過多的批評，但比賽中多次精彩的帶球過人，的確展現出腳法特色，畢竟他年底才滿19歲，未來成長可期。未來有歐洲頂級賽事的經驗累積，對中華隊也是利多消息，而10月15日就有主場對澳洲的世足資格賽。

史達比克俱樂部成立於1912年，是一支位於挪威首都奧斯陸市郊貝魯姆的隊伍，曾於2008年贏得挪超聯賽冠軍，上季在16隊中排名倒數第3，經附加賽才保級成功。

挪威因為緯度高、冬天寒冷，頂級聯賽不像其他歐洲國家踢跨年制，而是從每年春天打到冬天結束。今年球季已踢22輪，史達比克6勝6和10負排名第11位，與降級區僅有3分差距，且看最後8輪有無沈子貴的表現機會。

(中時電子報)