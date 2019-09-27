台北市副市長鄧家基將離職，台北市長柯文哲打算找親民黨籍台北市議員黃珊珊接任。對此親民黨立法院黨團總召李鴻鈞今日受訪時雖表示尊重，但宣稱從親民黨主席宋楚瑜到他本人事先都沒有被柯文哲和黃珊珊說明告知，他們和大家一樣也是看新聞才知道，因此他認為柯文哲應該好歹先知會一下，這是基本禮貌。

而柯文哲任用黃珊珊是否意味著向親民黨示好，藉此爭取親民黨總統候選人資格？李鴻鈞說，鄧家基也是親民黨員，曾代表親民黨參選台北市議員，5年副市長任內非常努力，為台北市政付出很多值得肯定，不知道他被換掉的原因和理由。由黃珊珊接任也好，過程不清楚，給予尊重，但跟親民黨沒有關係。

至於白橘合作是否仍有空間？李鴻鈞指出合作必須建立在彼此互信的基礎上，之前很多人以為親民黨跟柯有一定程度結盟，所以柯去各地走動，很多都是親民黨的人，但他沒有透過親民黨中央，而是直接跟親民黨地方聯絡親民黨基層。親民黨基層也有柯文哲是否在挖親民黨人才的疑問。

親民黨與柯文哲的互信基礎是否不足？李鴻鈞說，人與人之間誠信和互信都很重要，雖然柯文哲現在人氣高，但親民黨是有主體性的政黨，不能對方人氣高親民黨就去附著他，這是基本的格調。親民黨有直接提名總統候選人的門票是因為上次大選得到許多民眾支持，所以要尊重當初的支持者。親民黨秉持中道，如今藍綠光譜都走向兩端，第三組人馬出來就是中道的力量，背後要有理性與專業支撐，親民黨最後的決定會盡量朝民意努力。

至於親民黨中央和黃珊珊的關係，李鴻鈞宣稱本就很好，當初是因為大陸媒體報導宣稱宋楚瑜贊同一國兩制而造成誤解，但宋楚瑜已澄清了，還指出一國兩制在香港是失敗的，台灣不能走香港這樣的模式，所以這些都是誤會。黃珊珊當初雖然辭去親民黨文宣部主任職務但仍保有親民黨籍，把誤會說清楚就沒有問題了。

此外還有媒體詢問，柯文哲日前宣稱要約宋楚瑜見面，因宋楚瑜出國，等回國約，但宋楚瑜似乎並未出國，是否表示白橘聯繫出問題？李鴻鈞語帶玄機地說，宋楚瑜有沒有出國是柯文哲講的，親民黨沒說宋楚瑜出國，有沒有出國他不知道，他隨時都可以跟宋楚瑜聯繫，見面時機點由宋楚瑜判斷，他也無法代宋楚瑜答覆。

李鴻鈞還感嘆地指出，有媒體報導橘子白了，但橘子白了就發霉了，親民黨常被人家拿出來玩，一下紅了一下綠了一下白了，實際上橘子還是橘子。

(中時 )