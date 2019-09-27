鄭宏輝（左）的「X競選總部」建置可與選民互動又好玩的雲端線上遊戲「夢想星球星樂園」。（陳育賢攝）

鄭宏輝（右二）的「X競選總部」像歡樂的遊戲區。（陳育賢攝）

突破傳統，民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝的競選總統像智慧遊戲區！鄭宏輝27日召開「X競選總部」記者會，在總部建置可與選民互動又好玩的雲端線上遊戲「夢想星球星樂園」，邀請親子們到總部體驗智慧互動遊戲，讓總部不再是嚴肅的衝選票「戰區司令部」。

鄭宏輝表示，此次特別與互動遊戲開發團隊，歷經3個多月的討論時間，利用平板電腦與電視牆，結合創新科技，在競選辦公室打造小小遊樂區，只要輕輕點一下平板，就能透過大型電視牆，讓使用者可以用留言、互動、遊戲，種下希望的樹苗。

遊戲開發團隊則指出，這次互動遊戲的設計，主要是傳達1位政治人物對這個城市的想像與高度，因此特別結合參選人的特質，打造屬於「輝粉」專屬的使用平台。

鄭宏輝同時表示，新竹市是個年輕的科技城市，這次競選辦公室的設計是以科技、年輕、親子為主軸，打造了1個室內遊樂園的空間，希望前來的親子，都能感受新竹市城市的美感與品味，也是「新竹style 」。

他說，來總部作客的朋友們也可以透過平板的使用，查詢鄭宏輝的最新消息，同時留言給予宏輝鼓勵。

此外，「輝熊」是小朋友們最喜歡的吉祥物，所以也特別將輝熊設定在鏡頭中，民眾只要輕輕點選拍照分享，就可以輕鬆與輝熊完成合照，另外，在互動遊戲的方面，也設計了1組太空梭躲殞石的遊戲，讓喜歡電玩的大小朋友都可以輕易操控，破關斬將後會有新亮點。

(中時 )