時代力量在台北市第7選區（信義、南松山）所提名的立委律師陳雨凡與民進黨提名的台北市議員許淑華進行整合民調，由於陳的民調較低宣布退選，兩人27日在民進黨副秘書長林飛帆 和立委林昶佐陪同下一起召開記者會訴諸團結，在媒體面前互相加油、擁抱，並簽署「世代革命，團結台灣」聲明，揚言一同下架國民黨現任立委費鴻泰。

(中時 )