大綠小綠整合 盼下架北市藍立委 12:342019/09/27 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 兩人展現團結。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量在台北市第7選區（信義、南松山）所提名的立委律師陳雨凡與民進黨提名的台北市議員許淑華進行整合民調，由於陳的民調較低宣布退選，兩人27日在民進黨副秘書長林飛帆 和立委林昶佐陪同下一起召開記者會訴諸團結，在媒體面前互相加油、擁抱，並簽署「世代革命，團結台灣」聲明，揚言一同下架國民黨現任立委費鴻泰。 (中時 ) #立委 #民調 #台北市 #民進黨 #提名 也許您會感興趣 推薦閱讀 大號吳音寧們 04:102019/09/24 時論廣場 假民調正在傷害台灣民主 04:102019/09/25 論壇廣場 呂秀蓮：民進黨像當年國民黨 為何要姑息？ 12:192019/09/25 政治 民進黨全代會將通過「社會同行世代共贏」決議文 17:192019/09/25 政治 台灣政情 呂參選2020拚連署－違反公平正義 綠現在像國民黨 04:092019/09/26 話題觀察 破壞台灣團結的元凶 04:102019/09/26 時論廣場 國台辦批民進黨介入港事 林飛帆否認 12:162019/09/26 政治 黃國昌猛打私菸 余天：不知民進黨哪裡得罪他 15:132019/09/26 政治 女毒販開車撞警 台北市刑大開3槍逮人 17:422019/09/26 社會 民進黨黨慶 陳水扁擬出席 21:402019/09/26 政治 政治熱門新聞 不挺韓了？胡幼偉：我也有點迷惘 - 政治 東大生找到蔡論文證據？ 彭文正查詢後發現... - 政治 郭與趙少康會面後退選？郭幕僚曝真相... - 政治 為什麼選總統？韓國瑜：民意與天意變化太大 - 政治 韓民調大輸？夏春湧：等陸戰開始敵營聞風喪膽 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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